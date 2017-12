Estrangeiros levam mais de 60% do IPO do IRB e locais questionam

Coluna do Broadcast

Investidores estrangeiros ficaram com mais de 60% da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do ressegurador IRB Brasil Re. A ação foi precificada no piso da faixa indicativa, em R$ 24,27.

Chateados

No entanto, alguns investidores nacionais não gostaram do resultado e reclamaram por terem penas um pedaço pequeno de suas ordens atendidas. O IPO do IRB movimentou mais de R$ 2 bilhões e teve demanda de 2,6 vezes o tamanho da oferta. Sua estreia na B3 será nesta segunda-feira, 31. Procurado, o IRB não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter