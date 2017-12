Grupo credor da Oi com a Moelis agrega Brookfield e fica quase inalterado

Na disputa por poder entre os credores da Oi, o tamanho da dívida do grupo representado pela Moelis segue praticamente inalterado. Apesar da saída do fundo Canyon, a chegada da asset da gestora canadense Brookfield compensou o movimento. O Canyon deixou a Moelis e se uniu ao representado pela G5/Evercore, que tem o fundo abutre Aurelius na composição.

Valores. Os dois grupos de credores informaram, no final de março, representar mais de US$ 6 bilhões da dívida da Oi, sendo cerca de US$ 2,2 bilhões do grupo do G5/Evercore e US$ 3 bilhões do grupo representado pela Moelis. Há outros US$ 950 milhões do Grupo FTI, também com a Moelis, com créditos de vários membros do Grupo Oi.

Quanto mais, melhor. Moelis e G5/Evercore são os dois principais grupos organizados de bondholders (detentores de bônus) da Oi. Por terem a maior parte da dívida de R$ 65 bilhões da companhia, teoricamente têm maior poder na votação do plano de recuperação da tele. Os grupos, embora representem o mesmo tipo de credor, têm estratégias diferentes para recuperar essa dívida. Ou seja, quanto maior, melhor.

