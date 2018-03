Grupo de oncologistas adquire hospital vera cruz em BH e pode levar mais 3

A Health Invest, comandada por fundadores e dissidentes da Oncoclínica, fechou a compra do hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte, a primeira de outras três aquisições em andamento em Minas Gerais. A transação foi baseada na assunção pelo comprador das dívidas do Vera Cruz, de gestão familiar. Além disso, a Health Invest tem acordo de confidencialidade com pelo menos um outro hospital e conversas muito adiantadas com mais dois.

Privates atentos

A criação de uma nova plataforma hospitalar no Estado pela Health Invest já teria chamado a atenção de fundos de private equity. Mas o sucesso dos fundos de private não é tão óbvio, já que os sócios da Health Invest se desligaram da Oncoclínica, onde o fundo Victoria Capital Partners é investidor.

Consolidação

As consolidações regionais no setor hospitalar vão disparar, dizem consultores e privates. Depois da varredura feita nas capitais por Rede D’Or e Amil, o foco são os centros menores. Um outro hospital, em Campinas, também chamado Vera Cruz, vinha sendo olhado pela Finvest e pelo Bozano Investimentos.

