Grupo DPSP, das drogarias Pacheco e São Paulo, tira da gaveta plano de IPO

O grupo DPSP, dono das drogarias Pacheco e São Paulo, está retomando as conversas para abrir seu capital. Em 2011, na época da fusão das duas marcas, o assunto já havia sido cogitado, mas só agora voltou à mesa. O movimento não é à toa: a cada dia cresce mais a representatividade das farmácias no varejo brasileiro. O plano, entretanto, está em fase inicial e nenhum banco ainda foi contratado para pôr a oferta de ações em pé. No passado, a americana CVS, que no Brasil já detém a marca Onofre, assediou a DPSP, mas as conversas não avançaram.

Remédio para a crise

A previsão do grupo DPSP é de faturamento de R$ 9,6 bilhões neste ano, o que, se confirmado, representará aumento de 14% em relação à receita de 2016. Outra rede de farmácia que há tempos ensaia sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) é a Pague Menos, que se aproximou da listagem, mas voltou atrás, em 2012. Procurado, o grupo DPSP não comentou.

