Grupo formado por ex-Claro e ex-TIM ainda quer reestruturar a Oi

Coluna do Broadcast

Depois de perder a disputa para a LaPlace na assessoria financeira da Oi, o grupo formado pelos ex-presidentes da Claro, João Cox, e da TIM, Mario Araujo, quer seguir no páreo para ajudar a recuperar a empresa de telecomunicações. Para isso, prosseguem com conversas junto a potenciais investidores, com capacidade de aporte na Oi. O grupo é composto ainda pela Íntegra, de Renato Carvalho, e pelo escritório especializado em reestruturação de empresas Felsberg Advogados.

