A RD, grupo de farmácias que detém as marcas Raia e Drogasil, inaugurou a loja de número 1.500 em Alphaville, São Paulo. A rede, composta apenas por lojas próprias, é a líder do setor e uma das maiores em número de lojas em todo o varejo do Brasil. Com uma projeção de abertura de 200 lojas para 2017, a RD ingressa em três novos Estados ainda este ano: Ceará, Piauí e Maranhão. (Dayanne Sousa)

