Grupo São Francisco, da Gávea, deve investir mais R$ 40 mi neste ano

Depois de superar a meta para este ano, de R$ 60 milhões em investimentos, o Grupo São Francisco, do setor de saúde, planeja desembolsar entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões na segunda metade de 2017. Na mira, além do crescimento orgânico, estão eventuais aquisições. A cifra aportada é mais que o dobro da registrada nos últimos dois anos somados.

Cofre

O empurrão veio da injeção de cerca de US$ 100 milhões do fundo Gávea, comandado por Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, em 2016. O foco continua sendo interior de São Paulo e Centro-Oeste. Até aqui, ir além dessas fronteiras não desperta o interesse do grupo, que no mês passado atingiu a marca de 1 milhão de vidas, considerando as atividades de operadora plano de saúde e odontológico.

