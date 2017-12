Grupo SEB recompra Pueri Domus da inglesa Pearson por dez vezes menos

O Grupo SEB, da família Zaher, readquiriu o sistema de ensino Pueri Domus das mãos da inglesa Pearson. O ativo, que havia sido negociado em 2010, faz parte da estratégia da companhia de reforçar o seu braço de soluções educacionais, o Conexia. O valor não foi revelado. Mas o negócio, segundo fontes, foi vantajoso para o SEB, que teria desembolsado em torno dos R$ 20 milhões, dez vezes menos do que o valor recebido na venda. Em 2010, quando negociou não só o Pueri Domus, mas também os sistemas COC, Dom Bosco e Name para a Pearson, recebeu em troca R$ 888 milhões. Somente pelo Pueri, o SEB havia obtido R$ 200 milhões.

O braço de soluções educacionais do SEB nasce, conforme Thamila Zaher, diretora executiva do grupo (foto), com mais de 190 escolas parcerias e mais de 70 mil alunos. Isso porque o Pueri Domus, ao ser readquirido, será integrado ao Programa Múltiplo de Ensino, que o SEB comprou recentemente da Oxford University Press.

Além da recompra, SEB e Pearson renovaram a parceria pelas marcas COC e Dom Bosco. E o grupo segue em conversas para novas aquisições no Brasil e no exterior no âmbito do seu projeto de internacionalização. Novas aquisições no curto prazo não estão descartadas, segundo fontes. O empresário Chaim Zaher (foto), principal acionista individual da Estácio de Sá, está investindo todos os recursos, com foco em educação básica, que deixou de colocar na Estácio, vendida para a Kroton. Ele não pretende, contudo, se desfazer de sua fatia.

As empresas negam os valores.

