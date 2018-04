A Usina São João (Grupo USJ), que atua no setor sucroenergético, obteve US$ 30 milhões com a Amerra Capital Management, empresa de investimento com foco no agronegócio. Os recursos financiarão a exportação de açúcar correspondente às safras 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. A Amerra foi representada pelo Santos Neto Advogados, que possui uma área especializa em agrobusiness.