GuardeAqui vai investir R$ 290 mi em terrenos e galpões neste ano

A GuardeAqui, líder no setor de boxes de armazenagem no País, decidiu ampliar seus investimentos de R$ 200 milhões para até R$ 290 milhões em 2017. Os recursos adicionais irão para compra de terrenos e adaptação de imóveis no Rio, Niterói e Baixada Fluminense. No começo do ano, a companhia já planejava destinar R$ 200 milhões para compra de imóveis em cidades espalhadas pela Região Sudeste.

Desalojadas

A GuardeAqui identificou crescimento na demanda por locação dos boxes, principalmente, por parte de empresas que fecharam as portas e não têm onde guardar móveis, estoques e arquivos. Além disso, muitas pessoas trocaram apartamentos maiores pelos menores, demandando espaços extras. A GuardeAqui – parceria da Equity International, do bilionário Sam Zell, com o Pátria Investimentos – tem a meta de abrir 50 galpões até 2020. Hoje, há 14 unidades em funcionamento. (Circe Bonatelli)