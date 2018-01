Há um ano, BM&FBovespa fazia proposta pela Cetip

Nesta semana, completou exatamente um ano que a BM&FBovespa propôs fusão com a Cetip, para a criação de uma companhia de mais de R$ 40 bilhões de valor de mercado. A depositária recusou aquela primeira oferta e agora, doze meses depois e com uma nova proposta aceita, as companhias aguardam os avais dos reguladores para iniciarem a integração. O processo já está no Cade há 144 dias, mas poderá consumir o prazo total de 240, sem considerar possível prorrogação. A Bolsa, que tentou ao menos cinco vezes adquirir a Cetip anteriormente, já fez sua matemática financeira, fortaleceu o caixa, e está pronta para o pagamento dos acionistas da depositária, tão logo tenha o sinal verde.

