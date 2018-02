Hélio Magalhães anuncia aposentadoria e deixará Citi Brasil até o final do ano

Hélio Magalhães deixará o comando do Citi Brasil até o final do ano. O executivo anunciou a sua aposentadoria. Ele trabalhará com a alta cúpula do banco durante sua transição. O substituto de Magalhães ainda não foi escolhido e deve ser anunciado nos próximos meses. Ele teve duas passagens no Citi. Em 2012, retornou como presidente para o Brasil. Dentre as marcas de sua gestão, comandou a venda da Credicard e da operação de varejo do Citi Brasil, ambas para o Itaú Unibanco, sendo que a última ainda depende do aval dos órgãos reguladores. Magalhães atua ainda como presidente do Conselho da Câmara Americana de Comércio no Brasil (Amcham).

Foto: Paulo Pampolin|Hype|Divulgação

