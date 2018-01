Hering inicia venda de calçados em lojas

As lojas da Hering também vão passar a vender calçados. A oferta de produtos começa em alguns pontos de venda selecionados e é fruto de uma parceria com a rede alemã Birkenstock. O acordo entre as marcas deve ser anunciado nesta terça-feira, dia 17. A introdução de calçados no portfólio de produtos é um passo que já foi dado por outras grandes redes do varejo de vestuário, como Renner, C&A, Marisa e Riachuelo. Tipicamente, a iniciativa serve para aumentar a produtividade das lojas, já que gera venda incremental e os calçados em geral possuem preço médio elevado.

