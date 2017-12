Hermes Pardini deve levantar cerca de R$ 700 mi em IPO

Coluna do Broadcast

A companhia de diagnósticos médicos Hermes Pardini busca levantar cerca de R$ 700 milhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Desde o princípio, a empresa estava com a atenção voltada ao Novo Mercado, segmento das mais elevadas exigências de governança da BM&FBovespa e que pede uma captação mais alta, acima de R$ 500 milhões.

Avaliando

A Hermes Pardini, que já fez seu pedido para abrir capital à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), está prestes a definir com os bancos de investimento contratados se o IPO ocorrerá no início do próximo mês.

