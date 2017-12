Hi Platform, União de Direct Talk e Seekr, prevê quadruplicar receita

A Hi Platform, que oferece plataforma de relacionamento com o consumidor, fruto da fusão entre a Direct Talk e a Seekr, espera que seu faturamento salte quatro vezes em quatro anos, para R$ 100 milhões. Um dos produtos carro-chefe da empresa são os chatbots, que são os assistentes virtuais que simulam um ser humano na conversação com clientes. A expectativa é de que esse produto represente, neste ano, de 25% a 35% da receita da Hi Platform.

Siga a @colunadobroad no Twitter