Honda Civic se mantém como queridinho na Webmotors em 2017

O Honda Civic foi o automóvel mais procurado em 2017 no site da Webmotors, uma das principais marcas de classificados do segmento. O modelo foi alvo de 32 milhões de buscas, seguido do Toyota Corolla, com mais de 27 milhões de procuras na plataforma. Completando o ranking dos cinco preferidos estão Volkswagen Gol, Honda Fit e Fiat Palio, respectivamente.

Retomada

Em um ano que marcou a retomada da indústria automotiva, a Webmotors contabilizou um aumento de 11% nas pesquisas na comparação com 2016, somando mais de 1,8 bilhão de buscas.

