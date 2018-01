Humberto Freitas, diretor de logística da Vale, deixará a empresa

Coluna do Broadcast

A diretoria executiva da Vale terá mais uma mudança. Além de Murilo Ferreira, que deixa a presidência da maior produtora de minério de ferro do mundo no próximo mês, Humberto Freitas, responsável pela Logística e Exploração Mineral da companhia, hoje com 63 anos, decidiu sair da empresa. O executivo assumiu o cargo seis meses depois de Murilo Ferreira ser indicado como presidente da mineradora, em maio de 2011. A Vale não comentou. (Mariana Durão)

