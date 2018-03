Icatu Seguros prevê fechar semestre com 15 novas gestoras

A Icatu Seguros prevê encerrar o primeiro semestre deste ano com 15 novas gestoras de fundos de previdência agregadas em sua plataforma. Com isso, a casa alcançará 60 gestoras em sua prateleira. O crescimento das parcerias vem na esteira da nova regulamentação dos fundos de previdência, que deu mais liberdade de gestão aos produtos. Esses fundos agora podem investir, no caso dos destinados a investidores qualificados, até 100% em renda variável, e também há a possibilidade de investimento de até 10% no exterior.

