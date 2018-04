Icatu Seguros ultrapassa Bradesco e Santander em previdência

A seguradora independente Icatu Seguros deixou para trás dois concorrentes de peso no segmento de previdência privada. Ao registrar captação líquida de R$ 1,7 bilhão nos planos PGBL (para quem faz imposto de renda no formato completo) e VGBL (para quem declara o IR no modelo simplificado) no primeiro semestre, galgou a quarta colocação, ultrapassando Bradesco e Santander pela primeira vez, players que, tradicionalmente, estão na ponta do ranking. Um dos impulsos para o crescimento da Icatu, que tem R$ 14 bilhões em reservas de previdência, veio dos gestores parceiros que incluem nomes como Verde, Adam, Ibiúna, Franklin Templeton, Modal, Canvas.

Siga a @colunadobroad no Twitter