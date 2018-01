IFC articula operação de US$ 116 MI para fusão de farmacêuticas no Brasil

A farmacêutica Farmoquímica, controlada pela argentina Roemmers e com sede no Rio, e a Divcom, do Recife, resolveram procurar apoio do Banco Mundial para viabilizar a fusão das duas companhias, que têm receitas combinadas de R$ 1,2 bilhão. A Farmoquímica está negociando uma linha de empréstimo de US$ 116 milhões com o International Finance Corporation (IFC), o braço financeiro da instituição multilateral. O IFC vai emprestar diretamente US$ 31 milhões e estruturar no mercado uma segunda operação envolvendo US$ 85 milhões. Além de viabilizar o negócio das duas farmacêuticas, o empréstimo do IFC vai permitir que a Divcom adquira marcas que comercializa. A Farmoquímica, fundada em 1932, tem carteira com mais de 50 medicamentos.

Siga a @colunadobroad no Twitter