IFC assessora Mastercard, Caixa e Tim em projeto de pagamento por celular

De olho no disputado mercado de baixa renda brasileiro, o Banco Mundial, por meio de seu braço financeiro, a International Finance Corporation (IFC), está assessorando a bandeira de cartões MasterCard a desenvolver, no Brasil, um programa de pagamentos por celular, em conjunto com a Caixa Econômica Federal e a operadora TIM. O programa é voltado aos consumidores de menor renda e liga o número do celular a uma conta com um determinado volume de recursos. O telefone pode ser usado para pagamentos em lojas, transferência de recursos entre pessoas e pagamento de benefícios sociais. (Altamiro Silva Júnior)

