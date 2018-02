IFC concede mais de US$ 80 mi para crédito às pequenas e médias empresas no Brasil

O Banco Industrial do Brasil obteve linha de US$ 81,2 milhões junto ao IFC, braço de investimento do Banco Mundial, para concessão de crédito à pequenas e médias empresas. Levantamento realizado pelo Banco Mundial, mostra que as companhias lideradas por mulheres representam metade das PMEs registradas no Brasil. O acesso ao crédito, ou seu custo, são apontados por quase metade destas empresas como um dos principais obstáculos à operação de seus negócios. De acordo com o estudo da instituição, a demanda potencial de crédito de PMEs lideradas por mulheres é de US$ 45 bilhões.

