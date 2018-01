IFC Seleciona fintech brasileira para atrair investidores

A fintech brasileira Monkey, que atua na área de recebíveis, foi selecionada pelo IFC, braço financeiro do Banco Mundial, para integrar uma lista de startups do setor financeiro da América Latina que será apresentada a investidores no Festival Fintech, que acontece nesta semana, em Cingapura. É a primeira vez que o levantamento de fintechs latino-americanas será apresentado, após ser lançado pelo IFC em setembro último, em parceria com a Above and Beyond, plataforma que integra essas startups no mundo inteiro.

Escolhido a dedo. A escolha do evento não é em vão. Considerado o maior do setor, deve reunir 30 mil participantes de 60 países. De ex-sócios da XP Investimentos, a Monkey é uma plataforma eletrônica de recebíveis de pequenas e médias empresas que visa a trazer mais competitividade para este segmento.

