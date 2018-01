Coluna do Broadcast

O IFC, braço financeiro do Banco Mundial, trabalhará com o município do Rio de Janeiro para desenhar uma parceria público privada (PPP) para modernizar a rede de iluminação da cidade, reduzir o consumo de energia e promover eficiência energética. O orçamento estimado é de R$ 1,93 bilhão.

