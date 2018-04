IG4 Capital, de ex-sócio de Ricardo K, capta fundo de ativos problemáticos

Coluna do Broadcast

A IG4 Capital, de Paulo Mattos, ex-sócio da RK Partners e da GP Investimentos, está captando um novo fundo de private equity de ativos com problemas financeiros. Por enquanto, já levantou US$ 105 milhões. A ideia é alcançar US$ 450 milhões para investir nos chamados créditos podres.

Especiais

Na mira do fundo, estão companhias em “situação especial” dos setores de infraestrutura, imobiliário e varejo. Muitas dessas empresas estão na carteira dos bancos que começam a desovar créditos corporativos vencidos e inadimplentes. O primeiro fundo da IG4 Capital, de R$ 410 milhões, foi constituído para adquirir o controle da Cab Ambiental, atual Igua Saneamento. A IG4 Capital, responsável por apresentar oportunidades para a Cerberus em parceria com o Ricardo K, é a nova designação da RKP Investimentos.

