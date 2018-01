IG4 e Schiphol negociam mudança de controle e capitalização em Viracopos

A gestora de investimentos IG4 e a operadora holandesa de aeroportos Schiphol negociam com bancos e com o governo uma operação de mudança no controle e a capitalização do Aeroporto de Viracopos. As conversas já teriam ocorrido com o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As negociações não envolvem os controladores de Viracopos, a Triunfo e a UTC, que juntos têm 51% do aeroporto, enquanto a Infraero é detentora do restante. Mesmo porque, o consórcio que levou o aeroporto já havia anunciado, em julho, a intenção de devolver a concessão. A Triunfo está em recuperação extrajudicial e a UTC, em judicial. Os recursos para viabilizar a operação viriam dos fundos de private equity da IG4 e ainda do fundo norte-americano Cerberus Capital Management. Ambos são especializados em ativos problemáticos.

Réplica. A operação com Viracopos seguiria o mesmo modelo usado pela IG4, em parceria com Bradesco e Banco Votorantim, na aquisição da CAB Ambiental (atual Iguá Saneamento), do grupo Galvão Participações, no meio do ano. Assim, as participações de Triunfo e UTC seriam convertidas em cotas do fundo e os controladores seriam afastados do aeroporto.

Mais conversas. Nesta semana, o IG4 se reunirá com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para tratar do assunto. Procurado, o BNDES informou que as conversas são preliminares. Já os demais bancos não se manifestaram.

