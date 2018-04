IG4 E Zurich fecham parceria para apresentar proposta por Viracopos

A gestora de private equity IG4 Capital e a operadora suíça Zurich Airport Latin America fecharam, nesta sexta-feira, dia 26, parceria para apresentar proposta pelo controle do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Na próxima semana, ambos se reunirão com governo, bancos e acionistas para formalizar as condições do negócio. A Zurich Airport já opera no Brasil e detém a concessão dos aeroportos de Florianópolis (SC) e de Confins (MG). O aeroporto de Viracopos está em situação frágil e seus acionistas, a Triunfo Participações e Investimentos (TPI) e a UTC, já anunciaram a devolução da concessão. Paralelamente, o aeroporto é alvo de um processo administrativo da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por conta de atrasos no pagamento de outorga, que podem levar à caducidade da concessão.

