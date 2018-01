Ilan Goldfajn e Henrique Meirelles celebram com banqueiros

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já confirmaram presença para o tradicional almoço de fim de ano da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), presidida por Murilo Portugal. Desta vez, porém, saem da plateia para a tribuna. O encontro, que reúne banqueiros de todo País, acontece no dia 12 de dezembro, após um ano marcado pelo aumento dos calotes, o que pode resultar, pela primeira vez em décadas, na queda do lucro dos grandes bancos. Como nos últimos anos, o encontro será no luxuoso hotel Unique, em São Paulo.

