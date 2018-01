Ilan quer mudança na lei de liquidação dos bancos até maio de 2017

A mudança na lei de liquidação extrajudicial e de intervenção em bancos tem de ficar pronta até maio do ano que vem. Essa é a ordem encaminhada para os técnicos do Banco Central pelo novo presidente da instituição, Ilan Goldfajn. A principal e mais delicada alteração está na premissa de transformar em participação acionária o dinheiro de depositantes se a instituição ficar insolvente. O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) seguiria cobrindo o prejuízo de correntistas e investidores até R$ 250 mil. Depois disso, os correntistas ficariam com ações do banco liquidado. A alteração atende exigências do acordo de Basileia e, inicialmente, seria voltada aos grandes bancos. Mas pode ser estendida a todos. /COM FERNANDO NAKAGAWA

