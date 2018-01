Ilesa, PagSeguro segue firme para precificar IPO dia 23

Nem o novo corte da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) nem o cenário cercado de incertezas políticas chacoalharam a PagSeguro, empresa de meios de pagamentos do Uol que está em processo de abertura de capital na Bolsa de Nova York. Na próxima semana, os executivos da companhia e dos bancos que estruturam a oferta – Morgan Stanley e Bank of America Merril Lynch (BofA) são os coordenadores – têm uma agenda pesada de encontros com os investidores, nos chamados roadshows. Essas reuniões englobarão apenas investidores nos Estados Unidos e em Londres. Os brasileiros poderão – nada ainda foi confirmado – ter uma tarde dedicada a eles no último dia dos encontros. A precificação da ação da PagSeguro está marcada para o dia 23 deste mês. Por aqui, se o humor não mudar, as emissões na B3 devem incluir nomes como Centauro, Blau (dona da Preserv), Ri Happy, HapVida, Notredame Intermédica, Uniasselvi, Neoenergia, entre outras. Procurada, a PagSeguro não comentou por estar em período de silêncio.

