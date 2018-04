Importações de bens de capital encolhem quase 28% no semestre

As importações de bens de capital diminuíram quase 28% no ano até junho, na contramão das importações totais do País, que cresceram mais de 7% ante o mesmo período de 2016. Os dados constam de estudo da Associação dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais (Abimei). Em julho, o valor total importado pelo Brasil passou de US$ 12,5 bilhões. Deste montante, os bens de capital responderam por pouco mais de US$ 1,2 bilhão.

Falta de incentivo

Para 2017, a Abimei projeta nova queda das importações de bens de capital, de 6,3%. A retração, contudo, é menor que a de 2016, quando foi de 30%. No entanto, na visão da Abimei, os números reforçam a falta de incentivo para que empresários voltem a investir, pensando no médio prazo.

