Inadimplência da Caixa cai novamente e volta ao patamar do final de 2014

A Caixa Econômica Federal deve apresentar no resultado do primeiro semestre a menor inadimplência desde o final de 2014. O indicador, considerando atrasos acima de 90 dias, encerrou junho em 2,51%, ante 2,83% em março e 3,20% um ano antes. Trata-se da terceira queda trimestral consecutiva dos calotes, após uma trajetória volátil do índice, pressionado pela crise e por diversos pedidos de recuperação judicial no País. O número será conhecido na divulgação de resultados da Caixa, que atrasou, mas deve sair na próxima semana. Procurado, o banco não comentou.

