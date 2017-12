O aumento da cautela das famílias jogou para baixo os índices de inadimplência do consumidor brasileiro. A queda foi de 6,7% em junho em relação ao mês imediatamente anterior, no comparativo dessazonalizado, de acordo com levantamento da Boa Vista SCPC. Considerando o primeiro semestre deste ano, a queda alcançou 0,8%. Já no acumulado dos últimos doze meses, o recuo chegou a 3,1%.

