Inadimplência do consumidor diminui 2,0% no ano até setembro

A inadimplência do consumidor caiu 2% no ano até setembro na comparação com o mesmo período de 2016. Os dados são da Boa Vista SCPC e serão nesta quarta-feira, 5. Nos últimos 12 meses, os calotes da pessoa física diminuíram ainda mais (2,6%) ante os 12 meses antecedentes. Depois de um período de trajetória em alta, a expectativa da Boa Vista é de que o estoque de inadimplência permaneça estável daqui para frente em meio à melhoria das condições econômicas no País, com juros menores e inflação controlada.

