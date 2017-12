Incorporadora mira casais jovens e vende metade do prédio em dois dias

Apesar da crise no mercado imobiliário, a incorporadora Mitre Realty vendeu, em dois dias, 44% dos apartamentos do seu edifício lançado na Vila Prudente, zona leste da capital paulista. Com foco em jovens recém-casados, foram contabilizados 84 imóveis entre 58 e 77 metros quadrados, com preço médio de R$ 450 mil.

Alvo

Na mira da construtora estão jovens recém-casados, com planos de ter filhos em breve e renda conjunta em torno de R$ 10 mil. A localização do empreendimento também ajudou a atrair consumidores, pois fica próximo à estação de metrô Vila Prudente, facilitando a mobilidade.(Circe Bonatelli)

Siga a @colunadobroad no Twitter