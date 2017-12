Indústria do cimento lançará projeto para redução de emissão de gases

A indústria do cimento no Brasil deverá lançar, no início de 2018, um projeto de redução de suas emissões de gases do efeito estufa. Uma prévia do estudo, o Cement Technology Roadmap, já foi apresentado para alguns ministérios, como o da Fazenda, e ainda para representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O estudo é fruto de uma parceria da indústria do cimento com a Agência Internacional de Energia (IEA), o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), além do Banco Mundial.

Siga a @colunadobroadcast no Twitter