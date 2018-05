A Associação Brasileira da Indústria Farmoquímica e de Insumos Farmacêuticos (Abiquifi) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) preparam, para o final deste mês, encontro com empresários do Oriente Médio. A expectativa é atrair US$ 2 milhões em negócios para a indústria. O foco são países como Arábia Saudita, Turquia e Irã, de grande população e relação comercial já estabelecida com o Brasil.