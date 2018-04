Indústria têxtil vai ao México discutir acordo comercial

Coluna do Broadcast

A indústria têxtil brasileira está em missão no México para tentar ampliar as exportações brasileiras para aquele país, ainda com os olhos voltados para os Estados Unidos. Um dos principais pontos da pauta, levada pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), é ampliar um acordo econômico, alterando tarifas de exportação que, em alguns produtos, poderiam até mesmo ser zeradas.

De porta em porta

Para que os produtos brasileiros possam aproveitar o acordo do Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte), será necessário, ainda, que a negociação tenha uma cláusula de acumulação de origem, a qual permitiria que os insumos locais possam ser processados no México e, então, exportados para os Estados Unidos.

Siga a @colunadobroad no Twitter