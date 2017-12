Informalidade predomina entre os que buscam renda no setor de serviços

Coluna do Broadcast

A informalidade predomina no mercado de serviços, onde uma parcela crescente de brasileiros busca renda extra para compor o orçamento mensal. Um levantamento feito pela GetNinjas, aplicativo de serviços, identificou que cerca de 60% dos profissionais atua como pessoas físicas. Homens também são maioria no setor de serviços, compondo 74% da amostra de 3 mil respondentes da pesquisa realizada em conjunto com professores da Fatec Sebrae.

