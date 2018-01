Infraestrutura seguirá carente e com investimento no mesmo patamar ante o PIB

Coluna do Broadcast

Os investimentos em infraestrutura em 2018 não deverão ficar em patamares diferentes daqueles observados nos últimos dois anos, quando registraram 1,7% (2016) e 1,5% (2017) do Produto Interno Bruto (PIB), calcula a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib). A entidade estima que o segmento no Brasil careça de aproximadamente R$ 300 bilhões ao ano, o que representa cerca de 5% do PIB nacional, ao longo de uma década.

