A inglesa Bupa adquiriu a operadora de planos de saúde Care Plus, marcando sua entrada no País. Não é de hoje que a companhia namora o mercado nacional. No passado, chegou a olhar outras operadoras. Com a aquisição da Care Plus, que tem mais de 100 mil beneficiários no País, a Bupa cresce na América Latina.

Siga a @colunadobroad no Twitter