Instabilidade provoca queda de 16% do número de IPOs no mundo

A instabilidade política e econômica global levou para baixo o número de aberturas de capital no mundo no ano passado. Ao todo, as ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) somaram 1.055 em 2016, recuo de 16% em relação ao ano anterior, segundo a Ernst & Young (EY).

Ainda pior

O capital levantado nessas operações registrou queda ainda mais drástica, de 33%, para US$ 132,5 bilhões. A expectativa, porém, é de melhora para 2017. Dessas operações, 60% foram concentradas em Ásia e Pacífico. No Brasil, a Bolsa foi palco de apenas um IPO, o da Alliar.

Em queda

O estudo da consultoria mostra que os Estados Unidos tiveram o pior ano para aberturas de capital desde a crise de 2009, tanto em números de IPOs quanto no montante de capital levantado.

