Coluna do Broadcast

A intenção de compra de imóveis na Grande São Paulo mostrou leve melhora em comparação com o ano passado. O número de potenciais compradores que pretendem efetivar negócios nos próximos seis meses subiu de 7% no final de 2016 para 9% em junho, segundo pesquisa da consultoria Datastore. Os interessados na aquisição de imóvel para fins de investimento cresceu de 39% para 41% no mesmo período de comparação. (Circe Bonatelli)

