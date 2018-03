Intenção de consumo melhora na comparação mensal, mas segue abaixo de 2015

Embora tenha melhorado em relação a novembro, o índice que mede a intenção de consumo das famílias em dezembro, o ICF, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), segue abaixo dos níveis vistos no ano passado. O indicador, a ser divulgado hoje, ficou em 76,2 pontos no mês do Natal, representando alta de 2,6% ante novembro, mas queda de 0,3% frente a dezembro de 2015. O economista da CNC, Bruno Fernandes, atribui a alta do indicador de confiança na comparação mensal, principalmente, à sazonalidade do período. (Mônica Ciarelli)

Siga a @colunadobroad no Twitter