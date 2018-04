O banco Inter está fechando neste momento o preço da ação no âmbito de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que deverá ser de R$ 18,50, um pouco acima do piso do intervalo proposto, de R$ 18, apurou o Broadcast.

A oferta possui os fundos Atmos e Squadra como âncoras e o acordo previa um investimento ao preço da ação na oferta no valor máximo de R$ 21.

A ação, que será listada no nível 1 da B3, estreará na segunda-feira, dia 30.