InterCement resgata debêntures e consegue suspender alavancagem

A InterCement, do grupo Camargo Corrêa, obteve dispensa de uma cláusula de limite de endividamento para cerca de R$ 1,5 bilhão em debêntures graças ao resgate antecipado de R$ 170 milhões desses papéis, feito, inesperadamente, dias antes da Assembleia Geral de Debenturistas que discutiria o assunto. No encontro, no dia 23 de dezembro, a dispensa de verificação desta cláusula do contrato foi aprovada por Bradesco e Banco do Brasil, detentores de R$ 1 bilhão das debêntures, sem a exigência de prêmio da empresa.

Não agradou

Os demais debenturistas não gostaram e decidiram negar esse consentimento. Mas como já havia feito o resgate, a InterCement alcançou os 75% necessários para selar a mudança.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Correndo atrás

O governo está confiante de que a nova Lei Geral de Telecomunicações trará novos e volumosos investimentos para o Brasil no curtíssimo prazo, ajudando na recuperação do PIB e dos empregos.

Siga a @colunadobroad no Twitter