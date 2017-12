Interessados em rodovias paulistas já são 140 e estrangeiro mostra apetite

Cerca de 140 interessados já se cadastraram no data room aberto pelo governo do Estado de São Paulo para a concessão de dois trechos de rodovia, em leilão que será realizado em 22 de fevereiro e 25 de abril, na BM&FBovespa. Dentre eles, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), há pelo menos 30 operadores de rodovias e 15 bancos. A origem desses investidores é a mais diversa possível e alguns ainda não atuam no País: além do Brasil, eles vêm da Europa (Espanha, Portugal, Itália e França), Ásia (China e Coreia do Sul) e Oriente Médio.

Projetos

O primeiro lote a ser licitado, o do Centro Oeste Paulista (Florínea-Igarapava), tem aproximadamente 570 quilômetros. Os investimentos previstos em 30 anos são de R$ 3,9 bilhões e o valor da outorga fixa será de R$ 800 milhões. Já o trecho a ser concedido em abril é conhecido como Rodovia dos Calçados (Itaporanga-Franca), tem 720 quilômetros e demandará investimentos de R$ 5 bilhões em 30 anos. A outorga fixa prevista é de R$ 410 milhões.

Vem mais por aí

Até o fim do primeiro semestre, o governo de São Paulo pretende lançar o edital de concessão de um trecho de rodovia na Baixada Santista. Inicialmente, a ideia era incluir apenas estradas de uma parte do litoral Sul, mas a Artesp não descarta ampliar o projeto também para parte do litoral Norte. O assunto segue em estudo pelo governo. (Márcio Rodrigues)

