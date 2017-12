Interessados na Vigor têm até hoje para apresentar proposta

Coluna do Broadcast

Termina hoje (14) o período para que os interessados na Vigor Alimentos apresentem propostas não vinculantes pela empresa. Dependendo do resultado, as portas seguem abertas para compradores. A companhia e os bancos Bradesco BBI e Santander, que conduzem o processo e são credores do grupo J&F, tentam puxar o preço para cima. O valor esperado estaria entre R$ 6 bilhões a R$ 8 bilhões.

Empecilho

Apesar disso, o dataroom da Vigor deixa a desejar. Tem informações limitadas e não inclui, por exemplo, dados sobre o passivo de Pis/Cofins, que normalmente impactam o resultado das empresas. A empresa argumenta que alguns detalhes serão conhecidos somente na etapa seguinte, de diligência. Bradesco e Santander não comentaram. Já a J&F afirmou que não comenta rumores de mercado.

Na mira

Dentre os interessados que devem fazer proposta pela Vigor, estão a multinacional francesa Lactalis e a mexicana Lala, que já tentou adquirir outros ativos no Brasil. A dinamarquesa Arla, que tem 8% de participação na Vigor, e a Danone também estão entre as candidatas.

