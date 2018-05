Interesse por plano de saúde atinge recorde

Diante da qualidade da saúde pública no Brasil, os planos de saúde privados são, cada vez mais, um objeto de desejo dos brasileiros. No primeiro trimestre deste ano, o Índice de Interesse por Planos de Saúde (IPS), da Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge) atingiu o maior nível da série histórica, aos 65,7 pontos numa escala que vai de zero a 100. Após o setor de saúde privada perder 3 milhões de beneficiários na crise, o indicador, que mede o interesse dos consumidores pelo produto, aponta crescimento no volume de pesquisas desde meados de 2017.

