Intermédica retoma conversas com bancos para IPO em abril de 2018

O fundo de private equity Bain Capital retomou as conversas com os bancos de investimento para lançar a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da operadora de saúde Notredame Intermédica em abril do próximo ano. A empresa acredita que chegará com força por estar munida com os bons números do fechamento do exercício de 2017, o que na visão do controlador, deverá ajudar a impulsionar a avaliação da empresa junto aos investidores. A ideia é ir a mercado na primeira metade do ano para evitar a volatilidade esperada com as eleições. Neste ano, a empresa chegou a protocolar seu pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mas acabou suspendendo os planos ao perceber que o mercado, naquele momento, não pagaria o preço almejado pela Bain. Procurada, a Intermédica não comentou.

